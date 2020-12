Un quarto della popolazione mondiale non avrà il vaccino prima del 2022

AGI – Quasi un quarto della popolazione mondiale non avrà accesso al vaccino Covid-19 almeno fino al 2022, secondo uno studio pubblicato su The BMJ che avverte che le sfide logistiche del programma globale di vaccinazione saranno complesse quanto quelle che la comunità scientifica ha dovuto affrontare per sviluppare il siero.

Un secondo studio pubblicato sulla stessa rivista stima che 3,7 miliardi di adulti in tutto il mondo siano disposti a essere vaccinati, sottolineando l’importanza di progettare strategie giuste ed eque per garantire che l’offerta possa soddisfare tutta la domanda, specialmente nei paesi a basso reddito.

