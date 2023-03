Un ragazzino di 15 anni muore a Genova durante una festa con amici

BOLOGNA – Un ragazzo di 15 anni è morto sabato sera a Genova durante una festa in un’abitazione privata in via Acquarone, nel quartiere di Castelletto. È successo poco prima di mezzanotte e su quanto accaduto indagano i carabinieri del nucleo operativo.

Nell’appartamento erano presenti 15 ragazzini, tutti minorenni, che nella notte sono stati interrogati dai Carabinieri alla presenza dei loro genitori. I giovani non avrebbero parlato di alcol o droga. È però emersa la circostanza, ricostruita dai Carabinieri, di piccoli incontri di boxes improvvisati che i ragazzini hanno messo in scena tra di loro. Il ragazzo che è morto, infatti, si sarebbe sentito male pochi attimi dopo la fine del suo incontro di pugilato: si è accasciato a terra. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma i tentativi di rianimarlo da parte del 118 sono stati inutili. Questi incontri, stando a quanto raccontato dagli adolescenti, non si sono svolti con violenza, ma solo per gioco, tant’è che tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sia quella di un malore cardiaco di altra natura. La Procura dei minori ha disposto l’autopsia per individuare le cause del decesso. Il ragazzo, che frequenta un liceo di Genova, praticava il tennis come sport.

