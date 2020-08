Un ragazzo di 16 anni è morto tentando un’arrampicata sul monte Alben

AGI – Era uscito per fare un’escursione in mountain bike. Mai avrebbe immaginato che l’arrampicata fatta anche altre volte sarebbe stata l’ultima fatale. Così sulle rocce del Corna del Nas, torrione di Valpiana di Serina ha perso la vita di Alessandro Dolci di 16 anni. Il giovane di Zorzone, frazione di Oltre il Colle (Bergamo), il giorno di Ferragosto ha raggiunto in mountain bike la Casina Bianca, un bivacco tra i boschi del monte Alben. Da qui secondo quanto ricostruito dall Procura che ha aperto un fascicolo il ragazzo avrebbe tentato una scalata sulla Corna del Nas.

Sono stati i genitori a lanciare l’allarme non vedendo rientrare il figlio.

