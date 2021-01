AGI – Un ragazzo di 17 anni ha accoltellato alla gola la ragazza che lo aveva lasciato. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli lo hanno arrestato per tentato omicidio nel quartiere San Lorenzo dopo che in piazza Plebiscito aveva atteso la sua ex, una coetanea, lungo il percorso che la portava a casa, nei Quartieri spagnoli, le era andato incontro e l’aveva fermata perché non accettava la fine della loro relazione. La ragazza voleva tornare a casa, ma lui l’ha abbracciata e prima l’ha colpita con un coltello all’altezza del collo e poi è fuggito. La 17enne ferita ha chiesto aiuto ai carabinieri poco distanti che le hanno prestato i primi soccorsi.

