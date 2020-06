AGI – Tre ragazzi di Torvaianica, tutti minorenni, sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio in concorso e lesioni gravi nei confronti di un loro coetaneo. La vittima si trova ora ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di morte.

Tutto è accaduto sabato sera, in pieno centro a Torvaianica, quando i tre – due sedicenni e un diciassettenne – hanno incontrato un loro conoscente, un 18enne straniero da tempo residente nella cittadina del litorale laziale.

Uno sguardo di troppo e qualche frase provocatoria ha scaldato gli animi: i tre ragazzi hanno aggredito il malcapitato con calci e pugni,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Un ragazzo è stato accoltellato da tre minorenni a Torvajanica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento