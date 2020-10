Un ricercatore di sicurezza di Google Project Zero si trasferisce in Apple

Un ricercatore che ha lavorato per Project Zero di Google lascia il team di sicurezza e si trasferisce ain Apple, per aiutare il produttore di iPhone a migliorare la sicurezza di iOS e degli altri sistemi operativi.

Project Zero è il team di ricerca sulla sicurezza di Google che si concentra sulla ricerca di problemi di sicurezza e vulnerabilità nel software, sia nei prodotti Google che in quelli di altre importanti aziende. Il team lavora per migliorare la sicurezza dei dispositivi e del software segnalando i problemi ai produttori.

L’articolo Un ricercatore di sicurezza di Google Project Zero si trasferisce in Apple proviene da Notiziedi.

