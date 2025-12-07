un-software-aiuta-la-crescita-delle-startup-in-italia

E’ stato messo a punto da Jready, dedicato alle realtà innovative che non ad avere un metodo adeguato…

L’errore più comune nelle fasi iniziali è credere che “costruire subito il prodotto” sia la scelta più naturale. In realtà, sviluppare troppo e troppo presto porta spesso a sprechi di tempo e risorse, oltre alla creazione di funzionalità che non rispondono ai bisogni del mercato.

In questa fase si inserisce Jready Srl, software house dedicata al mondo startup e alle realtà innovative. Fondata da Manuel Cannone e Vincenzo Curulli, l’azienda basa il proprio approccio su due pilastri fondamentali: validazione continua e decisioni guidate dai dati. Jready ha affiancato oltre quaranta startup, contribuendo a lanci rapidi e con minori rischi.

Diverse realtà seguite hanno generato fatturato già nei primi mesi oppure raccolto investimenti compresi tra i 300 mila euro e oltre un milione, trasformando idee iniziali in progetti strutturati.

Startup italiane: un ecosistema in crescita, ma ancora fragile

Negli ultimi anni l’Italia ha registrato una crescita costante nel numero di startup innovative: oggi se ne contano oltre 12.000. Si tratta di un ecosistema vivace, ma ancora fragile.

Molte iniziative faticano a consolidarsi perché prive di un metodo chiaro nelle fasi iniziali o, più semplicemente, perché non dispongono di risorse tecniche e competenze adeguate per sviluppare prodotti digitali coerenti con il mercato.

L’importanza di ascoltare il mercato

Le fasi iniziali di una startup sono quelle che determinano più di tutte il suo futuro. Eppure, molti prodotti digitali nascono più dalle intuizioni dei founder che dall’effettivo ascolto degli utenti. Se a questo si aggiunge la difficoltà di trovare figure specializzate nello sviluppo software, il percorso di crescita diventa ancora più complesso. Ed è qui che entrano in gioco metodologie e servizi mirati, ancora poco diffusi nel panorama italiano, ma fondamentali per ridurre il rischio imprenditoriale.

Dal mercato all’esecuzione: il percorso che ogni startup dovrebbe seguire

Prima ancora di scrivere una riga di codice, una startup dovrebbe concentrarsi su tre attività fondamentali:

Validare il mercato

Comprendere se esiste davvero una domanda di mercato. È in questa fase che si valutano le opportunità, si definiscono le ipotesi e si comprende se l’idea ha basi solide.

Testare l’interesse, prima di costruire

Verificare l’interesse degli utenti con strumenti rapidi e a basso costo: Smoke test, per capire se le persone sono interessate a ciò che si intende offrire, senza sviluppare il prodotto.

MVP (Minimum Viable Product), per entrare nel mercato con una versione essenziale e raccogliere feedback utili alla crescita.

Sviluppare solo ciò che serve davvero

Se il mercato risponde positivamente, allora arriva il momento di costruire il prodotto: app, piattaforme, SaaS o soluzioni digitali su misura.

A spiegare la filosofia di Jready è il CEO Manuel Cannone, che racconta come è nato il progetto: “Non abbiamo inventato nulla: abbiamo studiato a fondo il mondo delle startup e sperimentato in prima persona cosa funziona e cosa no.

Dopo aver lanciato la nostra prima idea, ci siamo accorti che in Italia mancavano punti di riferimento pratici nel mondo startup. Così abbiamo costruito un metodo basato su validazione, test rapidi e sviluppo mirato. Oggi offriamo alle startup ciò che noi stessi avremmo voluto avere agli inizi.”

Un partner strategico per la costruzione e la crescita dei prodotti digitali

Nel percorso che porta un’idea a diventare un prodotto digitale funzionante e capace di stare sul mercato, Jready opera come alleato tecnico e metodologico per startup e realtà innovative.

L’azienda integra tutte le fasi critiche dello sviluppo, offrendo un supporto completo che va dalla validazione del mercato alla gestione tecnica dell’intero progetto. Il valore aggiunto di Jready risiede proprio nell’affiancamento continuo: dall’analisi iniziale del mercato alla definizione delle ipotesi da testare, dalla realizzazione dello smoke test alla costruzione dell’MVP, fino allo sviluppo scalabile di app, piattaforme e software su misura.

Accanto ai servizi di sviluppo, Jready mette a disposizione competenze avanzate attraverso modelli flessibili come il Team as a service, che permette alle startup di disporre di un reparto tecnico completo senza assumere internamente, e il CTO as a service, pensato per guidare roadmap, scelte tecnologiche e priorità di prodotto. Giovani, preparati e determinati: Jready incarna la voglia di innovare e di crescere insieme alle startup italiane.