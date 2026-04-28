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Un superyacht di un amico miliardario di Putin ha attraversato Hormuz. Iran e Stati Uniti? Muti
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Un superyacht di un amico miliardario di Putin ha attraversato Hormuz. Iran e Stati Uniti? Muti

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ROMA – Lo Stretto di Hormuz non è proprio chiuso chiuso. E’ socchiuso. Lo ha dimostrato un superyacht di proprietà del miliardario russo Alexey Mordashov, uomo vicinissimo a Putin, che è riuscito passare nonostante il doppio blocco alla navigazione imposto da Iran e Stati Uniti. Come ha fatto?

Il “Nord”, così si chiama l’imbarcazione a più ponti del valore di oltre 500 milioni di dollari, dopo essere stato sottoposto a manutenzione a Dubai ha regolarmente viaggiato perché né l’Iran né gli Stati Uniti hanno sollevato obiezioni. Non è ancora chiaro come abbia ottenuto il permesso. Ma a quanto pare l’ha fatto utilizzando una rotta approvata e nel rispetto del diritto marittimo internazionale.”L’Iran non ha interferito con gli spostamenti dello yacht – ha detto una fonte al Guardian – trattandosi di un’imbarcazione civile di un Paese amico che stava effettuando un transito pacifico. Anche la parte americana non ha sollevato alcuna obiezione in merito agli spostamenti dello yacht, poiché non ha fatto scalo in porti iraniani e non ha alcun collegamento con l’Iran”. Scacco matto.
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