Un tablet per poter comunicare con i propri cari a casa e sentirsi meno soli. E’ l’iniziativa dell’Asl Torino 3 che ha deciso di dotare i pazienti ricoverati nelle proprie strutture per coronavirus di tablet per poter comunicare con le persone care. Un modo per superare il muro della lontananza e avere così il conforto del contatto visivo dei propri familiari, nonostante l’impossibilità di ricevere visite.

I primi 10 tablet provvisti di sim card arriveranno nei prossimi giorni e saranno destinati agli ospedali di Rivoli, Pinerolo e Susa, ma l’Asl ha già avviato le procedure con le compagnie telefoniche per aumentare la dotazione.

L’articolo Un tablet a chi è in ospedale per sentirsi meno solo proviene da Notiziedi.

