Un tango per Papa Francesco: la danza al Gemelli per sostenere il pontefice

ROMA – Un tango per il Papa Francesco: un modo diverso per far sentire la propria vicinanza al pontefice ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio. Nella giornata di ieri, la comunità tanguera della Capitale si è riunita proprio sotto l’edificio dove si trova Bergoglio. A suon di musica, un gruppo di persone ha ballato per il Santo Padre. Nei video che circolano online, varie coppie eseguono i passi di danza nel piazzale antistanti l’ingresso del nosocomio romano.

LA BALLERINA DAIANA GUSPERO: “OGNI PASSO UNA PREGHIERA PER PAPA FRANCESCO”

“La fede si balla, l’amore si sente, la speranza ci unisce”, ha scritto su Instagram la coreografa e ballerina Daiana Guspero. “Oggi è stata una giornata che porteremo nel cuore per sempre. Grazie di cuore a tutta la comunità tanguera romana che ha risposto con passione, fede e amore. Davanti all’ospedale Gemelli, abbiamo danzato un tango speciale, trasformando ogni passo in una preghiera per Papa Francesco”, ha aggiunto”.

La ballerina, che in uno scatto pubblicato danza in coppia con Massimiliano Varrese, ha fatto riferimento alla prima foto del Papa in ospedale: “E poi… tre ore dopo il nostro tango, il Vaticano ha pubblicato la sua prima foto dopo il suo ricovero, accompagnata da un messaggio che dice che sta migliorando! Un segno, una risposta, un momento di pura emozione che ci ha fatto capire quanto la fede e l’energia positiva possano davvero arrivare lontano”.

