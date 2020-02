Un tedesco è morto in uno schianto in motoslitta sul monte Pora

Un turista tedesco di 40 anni è rimasto ucciso in un chianto con una motoslitta nella bergamasca. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nei pressi del Rifugio Magnolini, a Songavazzo sul monte Pora. Il quarantenne con altri tre turisti tedeschi, attorno alle 23, ha noleggiato alcune motoslitte per un giro notturno.

Proprio poche ore prima i carabinieri forestali di Bergamo avevano fermato dieci “motoslitte pirata” tra Vilminore di Scalve e Costa Volpino. I militari coordinati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Bergamo, hanno messo in atto delle operazioni di sorveglianza specifiche per contrastare l’uso non autorizzato delle motoslitte nella Zona di Protezione Speciale “Orobie bergamasche”

