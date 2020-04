Un terzo delle famiglie italiane non ha un pc in casa

Un terzo delle famiglie italiane non ha computer o tablet in casa. Ad essere penalizzate maggiormente sono le famiglie del Sud d’Italia dove 4 su 10 non hanno il Pc. Oltre la metà dei ragazzi condivide con la famiglia pc o tablet. Solo 3 ragazzi su 10 hanno competenze digitali elevate. Oltre 4 minori su 10 vivono in condizioni di sovraffollamento abitativo. Lo rivela un’indagine dell’Istat dedicata agli “Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi”.

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha messo in evidenza la necessità di avere a casa spazi sufficienti e una strumentazione informatica adeguata per consentire agli studenti la possibilità di seguire le lezioni a distanza,

