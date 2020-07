Un test cognitivo è la nuova sfida tra Trump e Biden

Lo chiama “Sleepy Joe”, ovvero “Joe il sonnolento” e da quando è sotto nei sondaggi, enfatizzare l’inadeguatezza fisica e mentale di Biden, è diventato il nuovo mantra elettorale di Donald Trump. “Non riuscirebbe a passare il test che io ho superato a pieni voti. Dovrebbe farlo”, ha twittato ieri il tycoon, suggerendo di sottoporre lo sfidante democratico per la Casa Bianca ad un esame cognitivo.

La campagna per la rielezione di Trump ha inondato le tv e i social con spot televisivi che descrivono l’ex vice presidente come “troppo vecchio”, come se non riuscisse a reggersi piedi, con lo sguardo perso,

