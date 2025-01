Un treno ad alta velocità collegherà Abu Dhabi a Dubai in 30 minuti

Presentato il progetto, viaggerà fino a 350 km/h

Abu Dhabi, 24 gen. (askanews) – Un treno ad alta velocità che collegherà Abu Dhabi a Dubai in circa 30 minuti. Il progetto degli Emirati Arabi Uniti è stato presentato in una cerimonia ufficiale organizzata da Etihad Rail ad Abu Dhabi.Il treno raggiungerà una velocità massima di 350 km/h e nel suo percorso attraverserà destinazioni strategiche e attrazioni turistiche. Si prevede che contribuirà al Pil degli Eau per 145 miliardi di euro nei prossimi cinque decenni.Sua Altezza lo Sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha sottolineato che il progetto riflette la visione della leadership degli Emirati Arabi Uniti di far progredire le infrastrutture nazionali e di elevare i servizi di mobilità agli standard più elevati, inserendosi tra i leader nel trasporto intelligente, integrando tecnologie innovative e all’avanguardia in un’ottica di crescita sostenibile.