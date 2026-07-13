un-“tuffo-della-fede”-in-omaggio-ad-assassin’s-creed-in-sardegna

La performance del campione romeno Catalin Preda a Porto Flavia

Milano, 13 lug. (askanews) – Un tuffo da 20 metri per ricreare uno dei gesti più celebri dei videogiochi. Durante la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026, a Porto Flavia, nel Sulcis, il campione romeno Catalin Preda ha reso omaggio ad Assassin’s Creed Black Flag Resynced eseguendo il celebre “Salto della Fede”.Nei panni del pirata Edward Kenway, protagonista del videogioco, Preda si è lanciato dalla scogliera con alle spalle una bandiera nera, rievocando una delle scene più riconoscibili della saga di Ubisoft.L’esibizione ha fatto da prologo alla due giorni della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze, che ha portato a Porto Flavia quaranta atleti provenienti da diciassette Paesi. Dalla piattaforma naturale, gli high diver hanno affrontato salti da 20 metri, raggiungendo velocità superiori agli 85 chilometri orari prima dell’ingresso in acqua.A conquistare la vittoria finale sono stati il britannico Aidan Heslop nella gara maschile e la statunitense Kaylea Arnett in quella femminile.