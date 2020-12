AGI – Un uomo di 55 anni, originario di Benevento, è stato ucciso intorno alle 18,30 in strada in via Mauro Macchi, non lontano dalla Stazione Centrale. L’uomo era riverso in una pozza di sangue e aveva profonde ferite alla gola, inflitte con un’arma da taglio. Sul posto è intervenuto il 118 con un’auto medica e un’ambulanza, ma l’uomo era già privo di vita. I carabinieri, arrivati per i rilievi, ipotizzano che si tratti di una rapina finita male, ma non si escludono altre ipotesi. Alcuni testimoni avrebbero visto due persone, descritte come nordafricane, fuggire dal luogo del delitto. Per questo e’ stata avviata la raccolta delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Un uomo è stato ucciso in strada a Milano, forse una rapina finita male

