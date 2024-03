Un videogioco per Android e iOS ispirato al cartone Grisù

Sviluppato da Sinapsy, la business unit italiana di Commodore

Milano, 1 mar. (askanews) – Sinapsy, la business unit 100% italiana di Commodore Industries, ha annunciato il lancio “Letss Go Grisù”, il videogioco disponibile per dispositivi Android e iOS, ispirato alla celebre serie animata ‘Grisù’, in onda in prima visione TV su Rai YoYo con una nuova veste moderna e vivace in formato 3D. Ideato e progettato per coinvolgere e divertire i giocatori di tutte le età, “Let’s Go Grisu” regala esperienze interattive, che accompagnano Grisù in un percorso ricco di avventure, enigmi e mini-giochi motivanti. Ogni livello presenta sfide, contribuendo allo sviluppo di abilità cognitive e logiche, trasformando l’apprendimento in un’avventura educativa divertente.

Il personaggio creato da Nino e Toni Pagot ha esordito nel 1964 nella pubblicità delle caramelle Menta Fredda Caremoli all’interno di ‘Carosello’, per poi debuttare su Rai Due nel 1976 come una vera e propria serie animata, la prima ad essere trasmessa nel nuovo programma TV2 Ragazzi.. Anche nella nuova serie animata, curata da Mondo Tv Group e Marco Pagot, erede rappresentante del personaggio, in collaborazione con Rai Kids e ZDF Studios, il nostro protagonista verde è coraggioso, altruista e determinato ad aiutare il prossimo. Perché, così come lo sono i pompieri, Grisù sogna di diventare anch’esso un piccolo eroe. Grisù però, è un giovane drago sputafuoco, e la sua natura è un ostacolo alla sua vocazione. Ma ogni volta che Grisù è testimone di un incidente, o quando la sirena suona, con il suo senso del dovere non può resistere e vola in soccorso; proprio come un vero pompiere. Per Grisù tutti gli ostacoli o le sfide che si trova a dover superare, non sono altro che nuove prove nel suo cammino verso la sua più forte certezza: da grande farà il vigile del fuoco.