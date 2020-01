Un Vita anticipazioni dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020: padre Telmo si autoflagella

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che la prossima settimana da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020 accadranno svariati colpi di scena. Il tanto atteso bacio tra Telmo e Lucia avverrà, ma ci sarà anche una conseguenza inaspettata. Il religioso sarà devastato dai sensi di colpa e si autoflagellerà la schiena. Intanto, Liberto sarà acclamato come un eroe dagli abitanti del quartiere iberico.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 2 febbraio 2020

Celia sarà molto preoccupata per Lucia in quanto convinta che si sia innamorata della persona sbagliata. La moglie di Felipe confesserà i suoi timori a padre Telmo e quest’ultimo inizierà ad evitare di incontrare la Alvarado. Le cose prenderanno una piega inaspettata quando quest’ultima si recherà a casa del bel religioso per parlargli di un ritratto.

Ad un certo punto l’atmosfera si scalderà e Telmo e Lucia si lasceranno andare ad un bacio appassionante. Presi dai sensi di colpa, ciascuno reagirà in maniera differente. La Alvarado si rinchiuderà in camera a piangere senza sosta. Il prete, invece, durante la cerimonia del presepe parlerà ai fedeli del peccato originale lasciando i presenti a dir poco spaventati.

Spoiler Una Vita, Liberto acclamato come un eroe

Successivamente Telmo andrà a rifugiarsi in canonica per meditare e cercherà di espiare le sue colpe mediante il digiuno. Samuel chiederà a Guillermo di indagare su Telmo e chiederà notizie sul priore Espineira. Scoprirà qualcosa di scottante? Intanto, continuando a sentirsi profondamente in colpa, Telmo arriverà al punto di autoflagellarsi la schiena.

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda nella prossima settimana, l’attenzione si riverserà anche su Casilda la quale riceverà un bacio inaspettato da Ceferino. Dopo aver colpito Jordi Barò, Liberto sarà elogiato come un eroe dagli abitanti di Acacias. Lucia chiederà a Samuel di restituire il ritratto di Maria Angeles alla sua legittima proprietaria. Telmo si confesserà con frate Guillermo in quanto profondamente combattuto.

continua a leggere sul sito di riferimento