un-volo-charter-per-gli-italiani-in-israele:-tutte-le-informazioni

ROMA – Per agevolare il rientro in Italia dei connazionali presenti in Israele, l’Unità di Crisi della Farnesina sta coordinando l’organizzazione di un volo charter in partenza da Sharm el Sheikh (Egitto) il prossimo 22 giugno, con arrivo previsto a Verona. Ne dà notizia il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in una nota.I cittadini italiani registrati sul portale ‘Dove Siamo nel Mondo’ e sull’app ‘Viaggiare Sicuri’ riceveranno un Sms contenente un link a un formulario da compilare per manifestare il proprio interesse.

L’iniziativa ha natura di facilitazione e prevede il trasferimento da Tel Aviv o Gerusalemme all’aeroporto di Sharm el Sheikh in Egitto, seguito dal volo per l’Italia. È previsto un contributo economico complessivo di 500 euro per passeggero adulto. Le spese e la responsabilità del viaggio sono a carico degli interessati. Una volta pagato il contributo, l’importo non sarà rimborsabile.Il volo è riservato ai cittadini italiani e ai loro familiari in possesso di passaporto italiano o di altro Paese dell’Unione europea.

(Foto di repertorio)

