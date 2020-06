I carabinieri indagano su un episodio di bullismo nel Napoletano. L’inchiesta è partita dalla denuncia della madre della vittima, una dodicenne attaccata su Instagram, derisa e offesa solo perché obesa. A lei anche minacce di morte per i suoi chili di troppo che a due adolescenti proprio non andavano giù. La ragazzina ha avuto anche un episodio di sincope da stress per la persecuzione quotidiana. Dopo essere finita in ospedale, i due hater, entrambi 14enni, hanno minacciato anche la madre.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Una bambina obesa è finita nel mirino dei cyberbulli su Instagram proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento