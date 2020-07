AGI – Il Centro antiveleni del Policlinico Riuniti di Foggia è stato attivato ieri per la gestione e trattamento antidotico in emergenza dal pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Livorno per una bambina svedese, di sette anni in vacanza in Toscana con la propria famiglia, morsa da un pipistrello.

Da una prima ricerca dei clinici del pronto soccorso di Livorno, seguita anche da conferma dell’Istituto Superiore Sanità, il Centro antiveleno di Foggia è risultata l’unica struttura dedicata su territorio nazionale ad avere al momento la disponibilità immediata dell’antidoto.

Cosi, dopo la chiamata, lo staff ha disposto e coordinato l’intero iter,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Una bambina svedese di sette anni è stata morsa da un pipistrello proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento