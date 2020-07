La proposta di istituire una commissione parlamentare speciale per la gestione dei 209 miliardi di euro del Next generation Ue che, tra sussidi e prestiti, saranno destinati all’Italia, divide l’opposizione di centrodestra. Da una parte, infatti, Forza Italia ha lanciato la proposta presentando, prima una mozione, e ora una proposta di legge a Montecitorio (anche se Silvio Berlusconi non si è mai detto a favore).

Dall’altra, Fratelli d’Italia pone delle condizioni in merito all’eventuale formazione delle commissione, mentre nella Lega di Matteo Salvini si nutrono forti dubbi su questa via. “Sono sufficienti normalissime, veloci e concrete riunioni, solo dire bicamerale fa venire in mente il disastro”,

L’articolo Una bicamerale per gestire i 209 miliardi dall’Ue: Fdl apre, dubbi Lega proviene da Notiziedi.

