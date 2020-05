Una bottiglia di cognac di 258 anni è stata venduta a 130 mila euro

Una rarissima bottiglia di cognac invecchiato per 258 anni è stata venduta ad un’asta online a più di 130 mila euro, segnando un record mondiale per questo tipo di transazione. Lo ha annunciato la casa d’asta Sotheby’s, precisando che ad acquistarla è stato un collezionista privato in Asia. “Il cognac è datato 1762 e per gli ultimi 140 anni è stato conservato nella cantina di una famiglia. Dovrebbe comunque avere un buon sapore” ha precisato Sotheby’s.

La bottiglia di Cognac Gautier – questo il nome della casa che la produsse, nella rinomata regione francese – venduta all’asta è una delle tre ultime al mondo.

