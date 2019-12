Una breve storia di Lionel Messi nel Clasico

Il giorno del Clasico è arrivato, la sfida più attesa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid andrà in scena dopo il rinvio dei mesi scorsi: fanno impressione i numeri di ​Lionel Messi, Pallone d’Oro in carica, in riferimento alla sfida col Real. Per l’argentino si tratta della quarantaduesima sfida contro le Merengues, scendendo in campo oggi raggiungerà Xavi come recordman assoluto di presenze nel Clasico con la maglia del Barcellona. Si sottolinea come il Dieci del Barcellona non trovi gol e… continua a leggere sul sito di riferimento