AGI – Ad Assisi è stata stesa una grande bandiera della pace, color arcobaleno, nella piazza inferiore, tenuta ferma da alcuni partecipanti rigorosamente a due metri di distanza. Nel posto in cui tradizionalmente si concludeva la marcia, dopo 25 chilometri di cammino, quest’anno le persone siedono ben distanziate. Ferme nonostante il freddo e il forte vento.

Come nel resto del percorso, a Perugia, Santa Maria degli Angeli e Assisi, coperto da una catena umana statica, ci sono sindaci provenienti da tutta Italia con i loro gonfaloni, scout, giovani volontari, rappresentanti di associazioni per i diritti umani, per l’acqua pubblica,

L’articolo Una catena umana sfila nella marcia di Assisi. Mattarella: “Generatori di pace” proviene da Notiziedi.

