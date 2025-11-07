una-clinica-strutturale-per-i-legami-di-coppia

A Napoli il seminario promosso dal Centro Uomini Autori di Violenza

Domani, sabato 8 novembre, alle ore 11, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania (via Partenope 5), si terrà il seminario “Per una clinica strutturale dei legami di coppia”, promosso dal Centro Uomini Autori di Violenza (CUAV) di Napoli.

L’iniziativa, di alto valore formativo e sociale, punta ad approfondire il tema dei rapporti di coppia e delle dinamiche che possono degenerare in comportamenti violenti, con un approccio clinico e interdisciplinare.

Il dibattito sarà moderato da Domenico Falco, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, e vedrà la partecipazione di esperti provenienti da diversi ambiti professionali. Interverranno Tiziana Iaria, presidente del Centro Antiviolenza Margherita, Eleonora Capuozzo, psicologa del lavoro, Paolino Cantalupo, psichiatra, Vincenzo Rapone, docente dell’Università Federico II di Napoli, e l’avvocato Agostino Di Febbraro.

L’incontro si propone di offrire una riflessione approfondita sul significato dei legami affettivi nella società contemporanea e sull’importanza di un’educazione sentimentale capace di prevenire comportamenti aggressivi, di controllo o di dominio.

Un tema che, nel contesto dell’aumento dei casi di violenza domestica e di genere, assume una valenza culturale e civile di primaria importanza.

Il Centro Uomini Autori di Violenza di Napoli, promotore dell’evento, opera grazie a una convenzione nazionale tra il Centro Antiviolenza Margherita e il Dipartimento di Giustizia Riparativa del Ministero della Giustizia.

Il progetto rappresenta una nuova opportunità di prevenzione e riabilitazione, con percorsi psicologici di responsabilizzazione rivolti a uomini autori di comportamenti violenti, per ridurre il rischio di recidiva e promuovere un cambiamento reale.

Attraverso il confronto tra esperti, operatori sociali e giuristi, il seminario intende valorizzare la dimensione terapeutica e relazionale della giustizia riparativa, contribuendo a costruire una cultura della consapevolezza, del rispetto e della non violenza all’interno delle relazioni di coppia e della società.