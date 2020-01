Una doppietta di CR7 porta la Juve a +4 sull’Inter: 2-1 al Parma, Sarri prova la prima fuga

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Posticipo domenicale della 20esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium tra ​Juventus e ​Parma. I bianconeri senza i soliti Chiellini, Khedira e Demiral (e lo squalificato Bentancur) sono scesi in campo con il 4-3-1-2 con De Ligt al centro della difesa, Rabiot e Matuidi ai lati di Pjanic in mezzo al campo, Ramsey alle spalle di Ronaldo e Dybala. Nel Parma… continua a leggere sul sito di riferimento