Una farmacia della Calabria distribuisce disinfettante gratis

Da oggi distribuirà gratuitamente una soluzione disinfettante per proteggere i suoi clienti dal coronavirus la farmacia Corrado di Soveria Simeri, nel Catanzarese. Una risposta alla psicosi di questi giorni, ma anche alla penuria di amuchina denunciata in alcune città a causa della paura del contagio che ha prodotto un aumento dell’acquisto di disinfettante.

“L’emergenza Covid-19 spaventa, ma non deve farci perdere la calma. In questi momenti difficili – si legge sulla pagina Facebook della farmacia – tante sono le ricette “fai-da-te” per confezionare a casa prodotti disinfettanti per la cute. Tuttavia, anche la preparazione più semplice richiede attenzione,

