Una festa tra ragazzi vicino Lecco è finita con due morti

Due giovani sono stati trovati morti dopo una festa nel Lecchese, probabilmente per una overdose. Saranno le analisi disposte dalla procura di Lecco a chiarire le cause del decesso di un ragazzo di 18 anni, residente a Piantedo, e un altro di 19, residente a Sorico, sull’alto lago di Como. Nell’appartamento c’erano anche due ragazze che hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto un elicottero del 118 di Brescia e i volontari della Croce Rossa di Colico con una pattuglia della Guardia di Finanza.

Secondo le prime informazioni, i giovani si erano dati appuntamento per una festa, ignorando i divieti imposti dall’emergenza coronavirus.

