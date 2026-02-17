martedì, 17 Febbraio , 26

Una giornata di magia Disney al “Campania”

Tra gioco e divertimento per tutta la famiglia

Sabato 21 febbraio, dalle 11:00 alle 18:00, Piazza Campania ospita il Ravensburger Disney Party, un evento gratuito dedicato al mondo Disney e al gioco condiviso, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di tutte le età.

Per un’intera giornata, la piazza del Centro Commerciale Campania si trasformerà in uno spazio immersivo e colorato, dove grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza all’insegna della creatività, dell’intrattenimento e della partecipazione attiva. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di svago accessibile e inclusivo, capace di unire divertimento e scoperta in un contesto informale e dinamico.

Protagonisti dell’evento saranno i tavoli demo dei giochi Ravensburger a tema The Walt Disney Company, che permetteranno ai visitatori di provare alcuni dei titoli più amati ispirati ai grandi classici e ai personaggi iconici Disney. Accanto alle aree di gioco, saranno proposte attività ludiche e creative dedicate ai più piccoli, pensate per stimolare fantasia, manualità e collaborazione.

Tra i momenti più coinvolgenti della giornata, il format di intrattenimento “Sbusta e Canta” animerà il pubblico con musica, sorprese e interazioni dal vivo, mentre la presenza di cosplayer Disney renderà l’atmosfera ancora più magica, offrendo occasioni di incontro e scatti fotografici memorabili.

Il Ravensburger Disney Party, sviluppato da Ravensburger, è concepito come un’esperienza libera e continua, senza orari fissi di spettacolo, che consente ai visitatori di partecipare alle diverse attività in qualsiasi momento della giornata.

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli:
www.campania.com

