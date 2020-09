AGI – La Procura di New York ha rotto il silenzio sul caso di Daniel Prude, il 41enne afroamericano morto durante un fermo di polizia il 23 marzo, dopo esser stato incappucciato e maltrattato dagli agenti nel sobborgo di Rochester. “Ci muoveremo subito per un gran giurì nell’ambito di un’ampia indagine”, ha spiegato il procuratore generale di New York, Letitia James, con un annuncio arrivato in modo insolito nel weekend.

La corte ha dunque fatto sapere che istituirà un gran giurì, un procedimento previsto in alcuni ordinamenti di common low, in cui una particolare giuria è chiamata a stabilire se le prove raccolte nella fase preliminare sono sufficienti per iniziare un processo penale nei confronti di una persona.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Una giuria valuterà le prove raccolte sul caso Daniel Prude proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento