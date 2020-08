“Una guerra nell’Egeo sarebbe la fine della Nato”

“Una guerra nel Mar Egeo significherebbe la fine della Nato e spingerebbe la Turchia definitivamente nell’orbita russa”. Non ha dubbi Cem Gurdeniz, che nella Marina turca ha rivestito il grado di contrammiraglio ed ora dirige il centro studi marittimi della Koc University. Laico, nazionalista, in un’intervista all’AGI specifica subito che la dottrina da lui teorizzata della “Patria blu” (Mavi Vatan in turco) non ha nulla a che vedere con l’Islam e con il partito Akp al potere del presidente Recep Tayyip Erdogan, che però ne trae ispirazione per le proprie politiche.

La teoria della Patria blu

“Mavi Vatan descrive il ritorno della Turchia al mare,

