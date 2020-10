Una lettera per Francesco Oppini dalla fidanzata Cristina Al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Francesco Oppini riceve dalla sua fidanzata Cristina una lettera d’amore che lo commuove e lo emoziona in modo indescrivibile. Il concorrente non riesce a trattenere le lacrime che scendono copiose. In collegamento da Casa Cristina fa una sorpresa al fidanzato.

In casa con Cristina, c’è anche la showgirl, Alba Parietti, che parla in diretta con l’influencer del carattere di Francesco e della loro amicizia nella Casa. La Parietti si dice pronta a ricredersi su di lui, perchè ha notato che c’è rimasto male. Ecco Il Video Mediaset.

