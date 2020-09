Una mamma per amica, da oggi torna su Italia 1 a 20 anni dal primo episodio | Video

Una mamma per amica torna in tv a 20 anni dal primo episodio. Da oggi, lunedì 7 settembre 2020, Italia 1 manda di nuovo in onda la prima stagione della serie, che vede protagoniste assolute mamma Lorelai Gilmore (l’attrice Lauren Graham) e la figlia di 16 anni Rory (Alexis Bledel). Almeno per ora, sono previsti due episodi al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.40 alle 10.30, col pubblico che può così rivedere in azione, anche in live streaming sul sito ufficiale di Mediaset, tutti i personaggi del cast tra i più amati: da Richard Gilmore, l’attore Edward Hermann, purtroppo morto nel 2014, alla simpatica cuoca Sookie, l’attrice Melissa McCarthy, ad oggi dimagrita di circa 35 chili. Ecco, allora, il video Mediaset, con il nuovo promo italiano dedicato al ventennale di “Gilmore Girls”.

