martedì, 2 Dicembre , 25

Trasporti, Deidda: “Riforme condivise e cantieristica europea al centro dell’azione”

(Adnkronos) - "Questi appuntamenti sono per noi politici...

Trasporti, Soldà (Adecco): “Rigenerazione urbana decisiva, serve anagrafe nazionale siti”

(Adnkronos) - "Il tema della rigenerazione urbana, oggi...

Namirial introduce l’attivazione autonoma per la firma digitale qualificata

(Adnkronos) - La firma digitale continua a rappresentare...

Logistica, Iannone: “Risorse per 17 mld per sviluppo e coesione”

(Adnkronos) - ''Si sta realizzando un lavoro importante,...
“una-mattonella-contro-il-silenzio”
“Una mattonella contro il silenzio”

“Una mattonella contro il silenzio”

News“Una mattonella contro il silenzio”
Redazione-web
Di Redazione-web

L’istituto Scherillo-Pirandello-Svevo celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Domani, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 10.00, l’Istituto Scherillo-Pirandello-Svevo si farà luogo di memoria, testimonianza e impegno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un evento dal titolo “Una mattonella contro il silenzio”. Un’iniziativa che unisce arte, scuola, istituzioni e società civile per affermare, con forza, il rifiuto di ogni forma di violenza di genere.

Il cuore della giornata sarà l’installazione dell’opera, una mattonella simbolica donata dalle artiste Francesca Rusciano e Rosalba Di Chiara: un gesto che si fa materia e messaggio, a ricordare che ogni atto, anche piccolo, contribuisce a costruire un muro contro l’indifferenza.

A portare saluti e riflessioni saranno personalità del mondo scolastico, istituzionale, sociale e sportivo. Interverranno:

  • Prof.ssa Anna Maria Guardiano, Dirigente Scolastico dell’I.C.
  • Manuel Giusa, MAR.CA., Comandante Stazione Carabinieri Rione Traiano
  • Alessandro Raspanti, MAR.ORD., Stazione CC Rione Traiano
  • Avv. Fiorella Ferrante, Presidente dell’Associazione Telefono Rosa Napoli
  • Annamaria Aprile, Polo Territoriale Famiglie – Coop. sociale L’Orsa Maggiore
  • Kesia Reale, Campionessa italiana 2025 di pugilato ed ex alunna dell’Istituto
  • Guido De Novellis, Fondatore della Pugilistica De Novellis
  • Carlo De Novellis, Campione italiano pesi medi 2022
  • Giuliano De Marino, allenatore di Kesia Reale
  • James La Motta, attore e regista, Premio della Critica Valerio Caprari
  • Fabrizio Fierro, cantante e showman napoletano, genitore di un ex alunno

A moderare l’incontro sarà il Prof. Avv. Claudio Ciotola, Presidente dell’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei.

Accanto alle voci degli esperti, un ruolo centrale sarà affidato agli studenti dell’Istituto, che daranno vita a un percorso artistico fatto di musiche, danze e brani recitati, un viaggio emotivo che racconta il dolore, la forza e la rinascita attraverso il linguaggio espressivo delle nuove generazioni.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il silenzio in parola, la paura in consapevolezza, la sofferenza in impegno condiviso. Ogni gesto artistico, ogni nota, ogni frase recitata diventa una vera e propria “mattonella” contro quel muro di silenzio che troppo spesso circonda la violenza sulle donne.

Un grido collettivo, quello dell’I.C. Scherillo-Pirandello-Svevo, che si unisce al coro internazionale per affermare che la violenza non è un fatto privato, ma una ferita sociale che richiede responsabilità e partecipazione. Il silenzio ferisce.

E in questa giornata, la scuola sceglie di parlare, creare, denunciare e ricostruire. Perché ogni parola, ogni passo e ogni nota sono un contributo alla speranza.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.