L’istituto Scherillo-Pirandello-Svevo celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Domani, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 10.00, l’Istituto Scherillo-Pirandello-Svevo si farà luogo di memoria, testimonianza e impegno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un evento dal titolo “Una mattonella contro il silenzio”. Un’iniziativa che unisce arte, scuola, istituzioni e società civile per affermare, con forza, il rifiuto di ogni forma di violenza di genere.

Il cuore della giornata sarà l’installazione dell’opera, una mattonella simbolica donata dalle artiste Francesca Rusciano e Rosalba Di Chiara: un gesto che si fa materia e messaggio, a ricordare che ogni atto, anche piccolo, contribuisce a costruire un muro contro l’indifferenza.

A portare saluti e riflessioni saranno personalità del mondo scolastico, istituzionale, sociale e sportivo. Interverranno:

Prof.ssa Anna Maria Guardiano, Dirigente Scolastico dell’I.C.

Manuel Giusa, MAR.CA., Comandante Stazione Carabinieri Rione Traiano

Alessandro Raspanti, MAR.ORD., Stazione CC Rione Traiano

Avv. Fiorella Ferrante, Presidente dell’Associazione Telefono Rosa Napoli

Annamaria Aprile, Polo Territoriale Famiglie – Coop. sociale L’Orsa Maggiore

Kesia Reale, Campionessa italiana 2025 di pugilato ed ex alunna dell’Istituto

Guido De Novellis, Fondatore della Pugilistica De Novellis

Carlo De Novellis, Campione italiano pesi medi 2022

Giuliano De Marino, allenatore di Kesia Reale

James La Motta, attore e regista, Premio della Critica Valerio Caprari

Fabrizio Fierro, cantante e showman napoletano, genitore di un ex alunno

A moderare l’incontro sarà il Prof. Avv. Claudio Ciotola, Presidente dell’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei.

Accanto alle voci degli esperti, un ruolo centrale sarà affidato agli studenti dell’Istituto, che daranno vita a un percorso artistico fatto di musiche, danze e brani recitati, un viaggio emotivo che racconta il dolore, la forza e la rinascita attraverso il linguaggio espressivo delle nuove generazioni.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il silenzio in parola, la paura in consapevolezza, la sofferenza in impegno condiviso. Ogni gesto artistico, ogni nota, ogni frase recitata diventa una vera e propria “mattonella” contro quel muro di silenzio che troppo spesso circonda la violenza sulle donne.

Un grido collettivo, quello dell’I.C. Scherillo-Pirandello-Svevo, che si unisce al coro internazionale per affermare che la violenza non è un fatto privato, ma una ferita sociale che richiede responsabilità e partecipazione. Il silenzio ferisce.

E in questa giornata, la scuola sceglie di parlare, creare, denunciare e ricostruire. Perché ogni parola, ogni passo e ogni nota sono un contributo alla speranza.