Una mostra sulla creatività delle Marche a Palazzo Poli a Roma

Milano, 22 mar. (askanews) – Per valorizzare il patrimonio turistico e culturale delle Marche, verrà presentata a Roma, a Palazzo Poli, dal 29 marzo al 28 maggio 2023, la mostra, a ingresso gratuito, “Le Marche. L’unicità delle molteplicità” interamente dedicata alle figure che si sono contraddistinte e che hanno reso le Marche una regione creativa e competitiva. Donne e uomini rappresentati nell’esposizione da un’opera originale, un oggetto, un filmato o delle fotografie.

All’interno della Mostra a Palazzo Poli sarà possibile ammirare una collezione di documenti, foto, video, musiche, oggetti personali, distribuiti in 56 isole: 20 dedicate all’arte, 3 alla letteratura, 7 alla musica, 4 alle scienze, 6 alla società, 8 allo spettacolo, 8 allo sport.

I progetto mira a mettere in evidenza tutte le caratteristiche del dinamismo marchigiano, gli aspetti che ne determinano fascino e particolarità, attraverso figure che l’hanno abitata e valorizzata – sono rappresentate tutte le province Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino – espressioni di un pluralismo culturale sedimentato da secoli.

La mostra è promossa dalla Presidenza Regione Marche e ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, con il patrocinio del MiC – Ministero della Cultura, in collaborazione con ICG – Istituto Centrale per la Grafica. L’esposizione è a cura di Alessandro Nicosia ed è organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la collaborazione di Rai Teche e Archivio Luce Cinecittà; sponsor tecnico European Broker, catalogo Gangemi Editore.

