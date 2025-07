una-notte-per-peppino:-a-capri-l’omaggio-al-grande-musicista

Incontri e proiezioni, dal 2 al 9 agosto, al festival Il Cinema in Certosa. La sezione ragazzi in collaborazione con Giffoni Film Festival. Tra i protagonisti della settima edizione della manifestazione anche Barbara Ronchi, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice

Capri. Festa grande a Capri per Peppino, ospite d’onore domenica 3 agosto (ore 21.30) dello special event dedicatogli dalla settima edizione del festival “Il Cinema in Certosa”.

“Una notte per Peppino” – sottolinea Remigio Truocchio, direttore artistico della manifestazione – è il titolo scelto per questa serata, occasione per celebrare la sua straordinaria carriera e offrire al pubblico, dal vivo e sul grande schermo, un viaggio nella sua musica e nelle sue canzoni”.

Nel suggestivo scenario della Certosa di San Giacomo, che trasforma per l’occasione il suo incantevole Chiostro Grande in un’arena cinematografica open air con 500 posti a sedere, la musica dei Capri Rockers, band capitanata dal figlio Edoardo Faiella, accoglierà sulla scena il grande musicista (che ha festeggiato i suoi 86 anni lo scorso 27 luglio).

In questa occasione gli sarà consegnato dai produttori Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction) e da Vanessa Capello, Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis (O’Groove) il riconoscimento annunciato allo scorso Festival di Sanremo e mai ritirato dall’artista.

Una serata d’onore dedicata a Peppino di Capri a cui prenderanno parte anche gli attori Francesco del Gaudio e Arianna Di Claudio con un intervento che precederà la proiezione di “Champagne” il biopic di Cinzia Th. Torrini di cui sono i principali interpreti.

L’omaggio a Peppino di Capri è l’evento principale della manifestazione in programma a Capri da sabato 2 agosto fino a sabato 9 organizzata da Cineventi, finanziata e promossa dalla Città di Capri con il sostegno della Direzione Musei e Parchi Archeologici di Capri e la collaborazione di Federalberghi.

La selezione inizia sabato 2 agosto (ore 20.15) con la proiezione del film d’animazione di Tim Harper di “Ozi – La voce della foresta”, primo di quattro titoli dedicati ai ragazzi dalla sezione speciale “Giffoni a Capri”.

A seguire sul grande schermo “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini. Da Soldini all’anteprima nazionale del film di David Schurmann (“Il mio amico pinguino” con Jean Reno) a cui farà seguito la proiezione de “La città proibita” di Gabriele Mainetti entrambi in programma lunedì 4.

La programmazione prosegue, mercoledì 6, con “Dragon Trainer” di Dean DeBlois e con il cult del 1971 “4 mosche di velluto grigio” di Dario Argento nella versione restaurata in 4K. Venerdì 8, per i ragazzi, “Buffalo Kids” di Solís García e García Galocha (ore 20.15) e “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores (ore 22).

Tra gli eventi speciali, giovedì 7 (ore 21.30) l’incontro condotto da Flavio Natalia (direttore della rivista Ciak) con l’attrice Barbara Ronchi precederà la visione del film di Cristina Comencini “Il treno dei bambini”.

In questa occasione l’attrice ritirerà per questo film, di cui è tra i principali interpreti, il Ciak d’oro del Pubblico 2024 vinto nella categoria “miglior film drammatico”. In chiusura, sabato 9, il direttore artistico Remigio Truocchio dialogherà con Giovanni Esposito e Susy Del Giudice (ore 21.30) nell’incontro che precederà la visione del film “Nero” di cui Esposito è regista, oltre che protagonista insieme a Susy Del Giudice.

Secondo Melania Esposito, asssessore alla cultura e turismo Città di Capri, “il grande schermo e i suoi protagonisti – conclude Melania Esposito, Assessore alla cultura e turismo di Capri – incontrano la bellezza senza tempo della Certosa di San Giacomo attraverso un progetto che emoziona, coinvolge e fa riflettere e che diventa parte dell’anima culturale di Capri”.

Incontri e film per ragazzi ad ingresso gratuito. Per le altre quattro proiezioni in programma biglietto di posto unico a euro 3,50. Info: instagram.com/cinemaincertosa; FB/ilcinemaincertosa

“È con gran gioia che riparte Il Cinema in Certosa, e con esso torna la magia di quelle serate d’estate in cui il grande schermo incontra la bellezza senza tempo della Certosa di San Giacomo.

Un’emozione che si rinnova, un sogno condiviso che prende forma tra chiostri, colonne e il cielo stellato di Capri. Il Cinema in Certosa è diventato un rito collettivo, un’occasione per rallentare, per ascoltare e per guardare il mondo con occhi nuovi, immersi in un luogo che racconta secoli di bellezza.

È per noi motivo di grande orgoglio vedere questo progetto crescere e diventare parte dell’anima culturale dell’isola. Capri merita eventi che sappiano emozionare, coinvolgere e far riflettere — ed è questo lo spirito con cui abbiamo immaginato ogni singola proiezione. Vi aspettiamo per vivere insieme nuove notti di cinema, sotto il cielo della Certosa”

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha sottolineato che “con Champagne abbiamo voluto dedicare un racconto autentico a Peppino di Capri, protagonista indiscusso della musica popolare italiana. Un artista che, negli anni difficili della guerra, riprende la musica americana e innova la tradizione con eleganza e sensibilità.

La sua musica, generazione dopo generazione, continua a intrecciarsi con le emozioni del pubblico più vasto. La regia attenta e raffinata di Cinzia TH Torrini e l’interpretazione vibrante di Francesco Del Gaudio – insieme ai piccoli Alessandro Gervasi e Leonardo Catenacci – restituiscono con grande forza la vita, l’avventura e soprattutto l’amore che attraversa ogni istante della storia di Peppino.

Siamo felici di proiettare questo film proprio nella sua isola, alla sua presenza, in una serata che vuole essere molto più di un omaggio: una dichiarazione d’affetto e riconoscenza a un artista che ha fatto della sua voce un ponte tra epoche, emozioni e generazioni”.

Per Remigio Truocchio, direttore artistico “Il Cinema in Certosa”, “il Cinema in Certosa si evolve nella direzione di un modello festivaliero che apre ai diversi linguaggi della cinematografia nazionale ed internazionale.

Nata nel 2013, questa rassegna cinematografica ha da sempre innovato l’offerta culturale a Capri, proponendo anteprime in lingua inglese con sottotitoli in italiano, dedicando una giusta attenzione al pubblico e favorendo la visione a spettatori di ogni Paese ospiti dell’incantevole isola del golfo di Napoli.

Le prime cinque edizioni (dal 2015 al 2019) hanno riscontrato un forte interesse confermando il valore culturale e turistico del progetto.

Nel 2024, grazie al forte sostegno dell’amministrazione comunale, la manifestazione è stata rilanciata con successo consentendoci di progettare una nuova edizione ancor più articolata, che amplia il suo raggio d’azione avvicinandosi, per modalità, proposta e presenze, a festival già consolidati nel panorama nazionale ed internazionale.

Nel 2025, la nostra selezione si rivolge al grande cinema italiano, con titoli di successo dell’ultima stagione proposti in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Una scelta strategica che valorizza il cinema nazionale agli occhi del turismo internazionale e getta le basi per costruire a Capri un festival cinematografico capace di offrire al pubblico esperienze culturali diversificate.

Iniziamo quest’anno con un programma che offre incontri con autori e protagonisti e con un evento dedicato a Peppino di Capri in cui musica e cinema diventano tutt’uno.

Uno sguardo al futuro, inteso qui come attenzione per le giovani generazioni, è la chiave di lettura per la sezione speciale realizzata in collaborazione il Giffoni Film Festival, a cui è affidata una selezione di quattro titoli che, con la dovuta leggerezza, affronta tematiche delicate quanto necessarie.

“Il Cinema in Certosa” inizia così il suo viaggio nel tempo presente ma con uno sguardo ostinatamente rivolto al futuro.