Una nuova statua del “Genio” all’Orto botanico di Palermo

La consegna dell’opera d’arte ‘Genius Panormi’ dell’artista siciliano Domenico Pellegrino, commissionata dalla Fondazione Tommaso Dragotto è stata l’occasione per celebrare l’Orto Botanico di Palermo. Il gruppo scultoreo, donato alla città, è stato collocato all’interno della Serra Tropicale.

Al taglio del nastro era presente anche il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. “Questa dimensione di bellezza – ha detto il ministro – bellezza di cui si può fare concretamente esperienza, credo sia segno di un Paese, che dopo mesi di inedita drammaticità come quella che abbiamo vissuto, mostra, non solo il desiderio ed il coraggio di ricominciare,

