Una nuova vita, stasera 28 gennaio su Canale 5: la trama e le anticipazioni

Una nuova vita, stasera 28 gennaio su Canale 5: la trama e le anticipazioni

Redazione-web

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie ‘Una nuova vita’, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. 

Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello: per tutti, ad uccidere Leonardo Moser (Luca Capuano) è stata lei. 

A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo (Gabriele Rizzoli), ormai adolescente, cresciuto con la nonna e gli zii paterni. 

Ricominciare da capo, però, non è facile: in paese tutti la evitano e si rifiutano di rivolgersi a lei come pazienti; e poi c’è la famiglia di Leonardo che ha fatto in modo che suo figlio si schierasse contro di lei. Gli unici che le offrono una spalla sono l’amica e assistente Iman (Martina Sammarco) e Diego (Francesco Ferdinandi): anni fa, si era sparsa la voce che lui e Vittoria avessero una relazione, e che proprio per questo la donna si fosse liberata del marito, inscenando l’incidente. 

Cercando di trovare una nuova dimensione e di riconquistare suo figlio, Vittoria si avvicina a Marco Premoli (Daniele Pecci), avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia (Anna Godina), fuggita da Milano e misteriosamente scomparsa. 

Sarà lui ad aiutarla nella battaglia legale per riottenere l’affido di Matteo e nelle indagini per individuare il vero assassino di suo marito. Quello che Vittoria e Marco ancora non sanno è che le loro storie sono profondamente intrecciate, e che per poter riconquistare i propri cari dovranno indagare per scoprire sconvolgenti verità sul passato, rischiando di ritrovarsi su fronti opposti. 

