“Una piazza per l’Europa”, la manifestazione a Roma tra bandiere dell’Ue e della pace

Roma, 15 mar. (askanews) – Si è riempita Piazza del popolo a Roma, per la manifestazione “Una piazza per l’Europa”, nata su sollecitazione del giornalista di Repubblica Michele Serra. Rispettato finora l’invito a non portare in piazza bandiere di partito. Sotto al palco sventolano le bandiere dell’Unione Europea e quelle della pace, una lunghissima occupa lo spazio sottostante al palco. E spuntano anche diverse bandiere dell`Ucraina. Diversi manifestanti espongono i cartelli DisArm Europe, qualcuno indossa la kefiah. Un grande pupazzo di Trump si innalza al centro della piazza. Numerosi i sindaci con la fascia tricolore presenti.

“Siamo in tanti e siamo diversi, e non può che essere così una piazza europea. In un mondo in frantumi una piazza che unisce persone con idee diverse è uno scandalo, e questo scandalo si chiama democrazia, non è molto di moda ma è la democrazia”. Lo ha detto Michele Serra aprendo la manifestazione per l’Europa a Roma.

La segretaria del Pd Elly Schlein, arrivata in piazza del popolo per la manifestazione per l`Europa è stata accolta da applausi, incoraggiamenti, e dai “vai avanti” della gran parte dei manifestanti. “Viva la Picierno, cerca di votare non di astenerti”, una delle sporadiche critiche. Schlein, dopo aver firmato diverse bandiere europee, ha raggiunto il retro del palco allestito sotto al Pincio. Numerosi i

parlamentari del Pd presenti: da Francesco Boccia, capogruppo al Senato, a Dario Franceschini, Piero Fassino, Peppe Provenzano, Roberto Speranza. Presenti anche gli europarlamentari Antonio De Caro e Nicola Zingaretti. In piazza anche il leader di Azione Carlo Calenda, il segretario di Più Europa Riccardo Magi, l`esponente di Italia Viva Luciano Nobili.