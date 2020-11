Per fare sicurezza, BMW Motorrad Italia adotta anche il marketing digital audio con la tecnologia del podcast. Un progetto dedicato al motociclista che vuole imparare o perfezionare le proprie competenze sulla guida su strada della motocicletta e sulla sua preparazione ottimale per affrontare al meglio ogni tipo di viaggio, da soli o in coppia. Il tutto a vantaggio della massima serenità e sicurezza nell’affrontare il viaggio. Il titolo di questo podcast è “Trainings”.

“L’idea è molto semplice: perchè non rendere più piacevole andare in moto facendo un pò di ripasso attraverso consigli semplici ed utili che arrivano da istruttori professionisti proprio mentre andiamo in moto?

L’articolo Una playlist di consigli per viaggi in moto sicuri e piacevoli proviene da Notiziedi.

