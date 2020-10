Una psicolabile malata di Covid è stata violentata mentre era ricoverata e ora è incinta

AGI – Una disabile violentata mentre era positiva al coronavirus in una struttura della provincia di Enna, divenuta nei mesi scorsi focolaio Covid. La polizia sta indagando sentendo il personale medico e infermieristico e la procura ha aperto una inchiesta per il presunto stupro. Ora la donna, con forte disagio mentale, è in stato di gravidanza e sono in corso accertamenti e interrogatori per verificare i fatti.

