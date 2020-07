AGI – Una rara tartaruga gialla è stata scoperta per caso da un contadino a Balasore, in India. Secondo gli esperti la testuggine sarebbe affetta da albinismo. Il video dell’animale, che somiglia a un grande limone, è diventato subito virale.

Per National Geographic anche se l’albinismo è raro può colpire vari animali. L’albinismo nei mammiferi può influenzare il colore della pelliccia, della pelle e degli occhi. Nei non mammiferi, come la tartaruga, la patologia può farli apparire completamente bianchi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Una rara tartaruga gialla è stata scoperta in India proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento