AGI – La sonda ‘al-Amal’ degli Emirati arabi uniti è entrata con successo nell’orbita di Marte. Si tratta del primo Paese arabo che raggiunge il Pianeta Rosso. Lo ha annunciato il responsabile della missione spaziale, Omran Sharaf.

Il vettore, che vuol dire ‘speranza’ in arabo, è partito la scorsa estate e si stimava che sarebbe entrato in orbita questo mese, in concomitanza con le celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’unificazione degli Emirati.

Intanto sono in arrivo altre due sonde oltre a quella emiratina a partire da oggi ed entro 10 giorni. A tagliare per prima il ‘traguardo’ sarà,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Una sonda degli Emirati Arabi è entrata nell’orbita di Marte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento