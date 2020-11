Una sorpresa per Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip, la sorella Alessia in passerella | Video Mediaset

La linea della vita di Andrea Zelletta rivela alcune questioni irrisolte e tanti nervi scoperti che vengono a galla. L’ex tronista ha un rapporto difficile e conflittuale sia con il padre che con la sorella. Parole non dette ma sentimenti mai sopiti.

Andrea Zelletta, in passerella incontra la sorella Alessia che spende parole bellissime per lui: “Ti amo, sei la mia vita, non pensare ai momenti di incomprensione. Noi ci siamo e siamo fieri di te”. Parlano anche del padre e di come sia stato una figura fondamentale nella sua vita. Ecco Il Video Mediaset

