Una squadra cinese è stata multata perchè ha piazzato “oggetti superstiziosi feudali” nello spogliatoio degli avversari

ROMA – Hanno piazzato dei cartoncini gialli, pendenti, con messaggi nemmeno troppo inquietanti, tipo “Per decreto, Shanxi Chongde Ronghai deve essere sconfitto”. Ma in Cina questa cosa è contro il regolamento. E così il Changchun Xidu Fc, che gioca nella China League Two (la terza divisione nazionale), è stato multato di 30.000 yuan (circa 4.100 dollari) dalla Chinese Professional Football League per aver posizionato “oggetti superstiziosi feudali” nello spogliatoio degli avversari. E’ successo il 28 giugno allo Shanxi Chongde Ronghai.

“La Cfl – si legge nella nota – affronterà con fermezza e serietà ogni tipo di violazione dei regolamenti e delle discipline, in conformità con le disposizioni del Codice Disciplinare ed Etico. Questo è stato fatto per purificare l’atmosfera dello stadio e per consentire a tutti i partecipanti di mantenere insieme l’ordine e l’ambiente di gioco duramente conquistato”. Il Changchun Xidu, secondo nella classifica della China League Two, ha poi vinto la partita per 2-0.

