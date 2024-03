una-statua-che-rappresenta-“l’ascolto”-donata-all’istituto-tumori-di-milano

L’opera di bronzo è stata realizzata dallo scultore milanese Lucio Oliveri

Milano, 18 dic. (askanews) – Una statua che rappresenta “l’Ascolto” per l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; l’opera, in bronzo, è stata realizzata dallo scultore milanese Lucio Oliveri e donata alla Fondazione IRCCS dalla società salernitana di collezionismo ed editoria d’arte Re d’Italia Art, nell’ambito del progetto “Arte Italia Nostra”.Alla cerimonia era presente anche Marco Votta, presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori Milano.”Donare, aiutare chi ha meno fortuna di noi è una delle nostre missioni – ha spiegato Marco Giordano, presidente di Re d’Italia Art – siamo qui non per una donazione ma per un ringraziamento per l’operato di medici e infermieri di questa struttura, in rappresentanza di tutti gli operatori del settore in Italia. Al maestro Oliveri va il nostro sentito ringraziamento per questa scultura che doniamo a una struttura importante dove “l’Ascolto” – che è il titolo dell’opera stessa – ha un ruolo umano fondamentale”.