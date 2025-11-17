lunedì, 17 Novembre , 25

Farmaci, Olivotto (UniFi): “Mavacamten riduce ostruzione cardiomiopatia ipertrofica”

(Adnkronos) - "Mavacamten è stato sviluppato per il...

Belve, Eva Herzigova: “Con DiCaprio? C’è stato un incontro ma il mio matrimonio era già finito”

(Adnkronos) - "Era già finito il mio matrimonio....

Violenza sulle donne, Meloni lancia ‘Corri Libera’: “Iniziativa per dire no”

(Adnkronos) - "Il 25 novembre ricorre la giornata...

Lma, Ascione (Daiichi Sankyo): “Quizartinib riduce del 22% rischio mortalità”

(Adnkronos) - "L’inibitore tirosin chinasico orale quizartinib, nel...
una-statua-per-sinner?-il-sindaco-di-sesto-pusteria:-“orgogliosi-di-jannik,-e-una-bella-idea”
Una statua per Sinner? Il sindaco di Sesto Pusteria: “Orgogliosi di Jannik, è una bella idea”

Una statua per Sinner? Il sindaco di Sesto Pusteria: “Orgogliosi di Jannik, è una bella idea”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUna statua per Sinner? Il sindaco di Sesto Pusteria: "Orgogliosi di Jannik, è una bella idea"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Dove abbiamo seguito la finale delle Atp Finals di ieri? A Sesto, c’erano dei maxischermi nell’area sportiva, dove Sinner ha iniziato a giocare, e nel centro culturale del paese. Abbiamo festeggiato tantissimo, tanto che alcuni sono tornati a casa all’alba…”. Così il sindaco di Sesto Pusteria, paese che ha dato i natali a Jannik Sinner, Thomas Summerer, intervistato oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Il primo cittadino parla anche della possibilità di dedicare una statua al campione azzurro: “Ci sono varie idee, la statua è sicuramente una bella idea. Dove? All’interno del centro sportivo, sarebbe quello il luogo ideale per una statua di Jannik”. 

Il sindaco manda anche un messaggio a Sinner: “Siamo orgogliosi del nostro campione. Ieri si è visto subito che avrebbe vinto, è entrato con l’atteggiamento di chi pensa ‘Qui comando io, sono a casa mia e voglio questa vittoria’. Questa è la sua mentalità”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.