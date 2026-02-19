giovedì, 19 Febbraio , 26

Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt

(Adnkronos) - Una persona è morta in un...

Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea

(Adnkronos) - L'ex principe Andrea è stato arrestato...

Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea

(Adnkronos) -  

Malattie rare, Murelli (Lega): “Emendamento per allargare test genetici”

(Adnkronos) - "L'articolo 64 della legge di Bilancio...
una-stella-ad-hollywood-per-michelle-yeoh.-l’attrice-malese:-un-sogno
Una stella ad Hollywood per Michelle Yeoh. L’attrice malese: un sogno

Una stella ad Hollywood per Michelle Yeoh. L’attrice malese: un sogno

Video NewsUna stella ad Hollywood per Michelle Yeoh. L'attrice malese: un sogno
Redazione-web
Di Redazione-web

A festeggiarla anche il regista taiwanese Ang Lee

Roma, 19 feb. (askanews) – L’attrice malese Michelle Yeoh, vincitrice dell’Oscar come migliore attrice, ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles.A festeggiarla sono arrivati colleghi e amici, tra cui il regista taiwanese Ang Lee e quello americano Jon M. Chu, l’attore vietnamita-americano Ke Huy Quan, il regista e attore Paul Feig e l’attrice Sandra Oh. Proprio un film di Lee, “La tigre e il dragone”, la portò alla ribalta internazionale. Tra le sue interpretazioni più famose, “Il domani non muore mai”, il ruolo in “Star Trek: Discovery” e “Everything Everywhere All at Once” con cui vinse la statuetta e “Wicked”.Michelle si è concessa ai fan e ha firmato autografi. “Onestamente non avrei mai sognato che un giorno la mia Stella Polare sarebbe stata qui, incisa sull’Hollywood Boulevard – ha detto – il percorso dalla Malesia a qui non era una linea retta. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta se appartenessi a questo mondo, ma sono stato fortunata a far parte di storie che attraversavano confini e lingue, storie che ci ricordavano quanto siamo tutti profondamente connessi”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.