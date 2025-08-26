martedì, 26 Agosto , 25

Scuola, Valditara: “Quasi 50% insegnanti di sostegno precari sarà confermato”

(Adnkronos) - "Vi do un dato che poi...

Mercedesz Henger è incinta, l’annuncio a sorpresa insieme al compagno Alessio

(Adnkronos) - Mercedesz Henger è incinta. La figlia...

Ghiacciaio Solda ha perso 26 metri solo quest’anno

(Adnkronos) - In arretramento, sempre più di colore...

Musetti-Mpetshi Perricard oggi agli Us Open – Il match in diretta

(Adnkronos) - Agli Us Open 2025 è il...
una-tempesta-di-sabbia-travolge-phoenix:-visibilita-quasi-nulla,-danni-e-blackout
Una tempesta di sabbia travolge Phoenix: visibilità quasi nulla, danni e blackout

Una tempesta di sabbia travolge Phoenix: visibilità quasi nulla, danni e blackout

DALL'ITALIA E DAL MONDOUna tempesta di sabbia travolge Phoenix: visibilità quasi nulla, danni e blackout
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una violenta tempesta di sabbia ha messo in ginocchio Phoenix, in Arizona. Come spiega la Cnn, la città statunitense è stata investita da un imponente “muro di sabbia”, noto come “haboob”, che ha ridotto quasi a zero la visibilità. La tempesta è stata rapidamente seguita da violenti temporali che hanno devastato la città: sono caduti diversi alberi, si sono verificate interruzioni di corrente e il forte vento ha causato molti danni (all’aeroporto di Phoenix Sky Harbor, un ponte di collegamento è stato distrutto da raffiche di vento a 110 km/h). 

Per circa un’ora, l’aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor ha impedito a qualsiasi aereo di decollare o atterrare, in seguito l’aeroporto ha subito ritardi mentre gli equipaggi valutavano eventuali danni. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.